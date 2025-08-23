Compartir

Con el objetivo de combinar diversión, educación y conciencia ambiental, arrancó en Guacara el Plan Vacacional “Guardianes Textiles del Planeta”, impulsado por el programa Carabobo Sostenible, en el que niñas, niños y jóvenes del municipio participan en talleres de reciclaje textil, que se llevan a cabo desde el pasado 18 y hasta el 29 de agosto.

Al respecto, Corina de Castañeda, declaró que la iniciativa, promovida por la primera combatiente del estado, Nancy de Lacava, busca convertir a los participantes en guardianes de la naturaleza, a través de las habilidades de confección textil y ciclo de vida de la ropa, y su impacto en el medio ambiente.

Plan Vacacional “Guardianes Textiles del Planeta”

Asimismo, explicó que, dicho programa no solo ofrece entretenimiento, sino que empodera y educa a los participantes mediante técnicas de reutilización de textiles, costura creativa y diseño sostenible.

“Este programa siembra conciencia porque el futuro sostenible se teje desde hoy, donde cada puntada es una acción por el planeta. Queremos que nuestros niños no solo se diviertan, sino que se conviertan en guardianes activos de su entorno; gracias presidente Nicolás Maduro, gobernador Rafael Lacava y a nuestra querida Nancy de Lacava por crear este hermoso programa”.

Es de destacar que, la actividad se enmarca en las políticas de responsabilidad ambiental promovidas por el gobierno municipal que lidera Johan Castañeda, alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, demostrando cómo el arte y la ecología pueden unirse para generar cambios significativos en la comunidad.

Programa Carabobo Sostenible

Con estas iniciativas, y gracias al trabajo mancomunado entre el Ministerio de Comunas, el presidente Nicolás Maduro, el gobernador Rafael Lacava y la gestión de la alcaldesa Elizabeth Niño, se continúa profundizando en la construcción del Estado Comunal, consolidando la organización popular como eje fundamental para la transformación de Naguanagua, Carabobo y de toda Venezuela.

