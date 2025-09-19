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Un hombre y una mujer planificaron un encuentro íntimo pero todo terminó con la chica muerta y el sujeto detenido. El trágico hecho ocurrió en la ciudad de Uba en Brasil, la joven se ganaba la vida en encuentros sexuales.

Pero esta vez no solo se generó una discusión, ya que luego de discutir el sujeto la asesinó. Jonathan Martins confesó a la policía ser el autor del crimen, este fríamente asesinó a la joven de 19 años.

La envolvió en unas sabanas y la dejó fuera de su casa, en el portón estaba el cuerpo sin vida lleno de moretones. Varias personas al parecer vieron lo que ocurrió, avisaron a la policía mientras este se marchó tranquilamente a su trabajo.

Planificaron un encuentro íntimo pero todo terminó en tragedia

Ana Clara García Veloso, fue encontrada muerta, ambos habían acordado el encuentro sexual, mediante una aplicación de citas. La joven le cobraría un total de 130 dólares, pero en la casa del hombre luego el encuentro al parecer no se cumplió lo acordado.

Este le dijo a la mujer que le pagaría en cuotas, lo que la molestó ya que quería su dinero completo. En la discusión este al parecer le quitó la vida, luego la dejó a las afueras de la casa y se marchó.

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La policía detuvo al hombre, el cual confesó el crimen, la joven llegaba a Uba procedente de otra ciudad solo para encuentros íntimos. Solo que esta vez perdió la vida con el sujeto el cual pudiera pagar la máxima pena.

Con frialdad

«Llamó la atención del equipo policial que el sospechoso, después de cometer el crimen y dejar el cuerpo en la puerta de su casa, siguió su rutina normalmente y se fue a trabajar»; dijo el comisario policial.

La joven destacó que había visto que el sujeto tenía fetiches raros, pero que se arriesgaría por el dinero. «Tiene fetiches muy locos, pero me ofreció 700 reales (130 dólares), así que me voy. Si muero…», escribió, reseñó TN.

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