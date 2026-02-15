Compartir

Plántulas de café y cacao fueron sembradas en vivero escolar en Naguanagua. Con el objetivo de fortalecer la conciencia ambiental en la población, más de 300 plántulas de café y cacao fueron sembradas.

En el nuevo vivero escolar de la Unidad Educativa Batalla de Bomboná del municipio Naguanagua, en una jornada organizada por la Gobernación del estado Carabobo. A través de la Secretaría de los Procesos de Aprendizaje y Deporte para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Spaddic), la Fundación Carabobo Sostenible y la Unidad Territorial Ecosocialista en Carabobo (UTEC).

Xiomara Luna, Autoridad Única de Educación en la región, en compañía de la Directora de Carabobo Sostenible, Rosalys Parra, y el director de la UTEC en la entidad, Douglas Torrens; señaló que esta iniciativa permite generar un aprendizaje práctico a los más de 580 alumnos de este centro educativo, así como impulsa la innovación y el interés por el desarrollo agrícola en cada uno de los jóvenes.

Plántulas de café y cacao fueron sembradas en vivero escolar en Naguanagua

“Con este hermoso proyecto buscamos trascender más allá de la teoría académica, para así crear un sentido de pertenencia y conciencia ecológica. Mediante el contacto directo con la madre tierra. Es por eso que nos sentimos muy entusiasmados con el desarrollo de estas actividades, ya que reforzamos ese esquema práctico que genera mayores conocimientos que serán de gran ayuda para el futuro de estos jóvenes que seguirán construyendo la Patria”, expresó.

Asimismo, destacó el respaldo de las comunidades adyacentes a este colegio, quienes trabajan de la mano con docentes, padres, representantes, personal administrativo y obrero para el crecimiento de este proyecto de siembra.

en cumplimiento con los lineamientos establecidos por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutados de forma articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, y la Alcaldesa del municipio Naguanagua, Elizabeth Niño.

“Este proyecto permitirá proyectar a la institución como un futuro centro de germinación, capaz de ayudar en la reforestación de las comunidades vecinas, por lo que de esta manera se consolida un modelo de desarrollo sostenible que transforma al entorno escolar en un espacio productivo y de alto impacto social”, dijo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas