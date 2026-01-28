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El segundo juego de la Gran Final 2026 será esta noche desde las 7:00 en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz,. Magallanes dominó el primer encuentro con pizarra de 12×4.

Los turcos desde el primer tramo lograron escaparse en la pizarra, pero Caribes tuvo amenazando en casi todas las entradas. José Suárez tuvo un relevo de lujo con los Navegantes logrando lanzar cuatro entradas.

Ronnie Williams no pudo en la primera entrada y el plan de Yadier Molina ya estaba armado en caso de que se necesitara el relevo. Mientras la ofensiva naval pudo fabricar las carreras necesarias desde el primer tramo.

Segundo juego de la Gran Final 2026 será esta noche

Caribes vendrá con todo esta noche, el abridor de los filibusteros será el Lanzador del Año, Ricardo Sánchez. Se espera de nuevo un llenazo en el estadio del oriente del país, la serie tendrá descanso mañana jueves.

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Desde el viernes la misma se mudará a Valencia, al estadio José Bernardo Pérez donde se espera el respaldo de la fanaticada magallanera. Las entradas estarán a la venta en las taquillas del estadio.

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