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Todo está listo para la temporada 2025 2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. La campaña, que comenzaráhoy 15 de octubre en Barquisimeto se jugará en honor al exgrandeliga David Concepción.

Cardenales de Lara es el actual campeón de la pelota venezolana y buscará repetir el cetro ahora bajo las riendas del mánager César Izturis. Mientras que el subcampeón Bravos de Margarita estarán dirigidos por Henry Blanco.

Todos los equipos se fueron reforzando en la llamada temporada muerta, la mayoría buscó pitcheo como ofensiva. Hay mánager nuevos esta temporada, Gregorio Petit con Tiburones, El nuevo mánager de Caribes de Anzoátegui para la temporada 2025-2026 es el exgrandeliga Asdrúbal Cabrera.

Veremos a Oswaldo Guillén dirigiendo otra vez en Venezuela pero lo hará con Tigres de Aragua. José Alguacil estará de nuevo con Caracas, Lipso Nava con Águilas del Zulia y a Eduardo Pérez con Navegantes del Magallanes.

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Temporada 2025 2026 de la LVBP

Por supuesto, todos los estadios estarán con promociones de entradas y espectáculos en toda la temporada. Estos cuentan en su mayoría con ferias de comida y muchas atenciones para la gran fanaticada.

La temporada regular es una de las que se espera mucho en Venezuela, y es la que se convierte en el verdadero pasatiempo. Así que desde sigue a tu equipo favorito, como es tradicional habrá transmisiones por radio, televisión y por las redes sociales.

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Desde este 15 de octubre y hasta el próximo diciembre se cumple la ronda regular para luego seguir con el todos contra todos en el mes de enero y tener al campeón de la LVBP. Específicamente para finales del primer mes del año.

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La voz de Play Ball se escuchará en los parques de pelota venezolano. En Noticias24Carabobo te llevaremos los resultados, como las noticias más importantes de esta zafra beisbolera.

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