Compartir

Funcionarios de la División Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) del estado Anzoátegui, lograron la operación de aprehensión en flagrancia de un ciudadano con amplio prontuario policial, quien presuntamente se dedicaba a la extracción y comercialización ilegal de líquido carburante.

NO DEJES DE LEER AHORA: Investigan muerte de un niño en Nirgua, lo encontraron en un pozo séptico



La detención se produjo tras intensas labores de inteligencia y patrullaje estratégico desplegadas en el municipio Anaco, específicamente en el Centro Operativo San Joaquín de Pdvsa Gas, ubicado en el centro de la entidad.

Operación ilegal de extracción de carburante

El individuo fue capturado mientras operaba una toma ilegal acoplada directamente a una de las tuberías de la Estación de Válvulas denominada Los Pulmones, desde donde sustraía el producto de manera clandestina.

Finalmente, el sujeto detenido fue puesto a orden del Ministerio Público (MP), para el inicio del proceso judicial correspondiente.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: