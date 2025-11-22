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Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), del municipio Mario Briceño Iragorry, estado Aragua, detuvieron a un hombre de 61 años, tras hallar al ciudadano en posesión y con fines de venta de sustancias estupefacientes.

Durante el operativo, los funcionarios incautaron 11 gramos de presunta marihuana, distribuidos en múltiples envoltorios. Además de la droga, se decomisaron tres mil ciento cuarenta bolívares en efectivo y un teléfono. El caso fue remitido al Ministerio Público, organismo que procederá con el debido proceso legal correspondiente.

En otro operativo, policías adscritos a la Estación Policial Parroquial Las Delicias, detuvieron en flagrancia a un ciudadano que responde al nombre José Monsalve, de 49 años, señalado de ocultar sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Durante el operativo, los uniformados incautaron 32 gramos de presunta marihuana y 4,38 gramos de presunta cocaína, el sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

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