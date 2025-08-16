sábado, agosto 16, 2025
PNB rescata a una adolescente secuestrada por su pareja

Funcionarios de Policía Nacional Bolivariana adscritos a la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), del estado Zulia informaron sobre el rescate de una adolescente que se encontraba privada de libertad.
De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió en el sector Bajo Grande, municipio San Francisco, estado Zulia. Para lograr el rescate, los funcionarios realizaron un proceso de investigación previo que permitió la acción oportuna.
A través de su cuenta de Instagram, la Policía Nacional Bolivariana del estado Zulia informó que la joven que se hallaba bajo sometimiento fue rescatada ilesa.

Según el cuerpo de seguridad, la adolescente estaba privada de libertad y bajo amenaza de muerte. El presunto agresor utilizaba un arma blanca, la cual mantenía fijada contra su cuello para evitar que se escapara e intentar quitarle la vida.

Los efectivos del DCDO tuvieron que acudir a la negociación para lograr que el responsable saliera de la vivienda, junto con la joven, la cuál llevaba bajo amenaza. Posteriormente, dialogaron durante minutos con el delincuente para que retirara la navaja del cuello de la víctima.

Durante el altercado, el hombre puso resistencia y lesionó con el arma blanca a cuatro efectivos que realizaban el proceso de aprehensión. El padre de la víctima también fue detenido por obstaculizar e intentar impedir el arresto de su yerno.

El arma blanca fue incautada como evidencia y el detenido fue puesto a la orden del Ministerio Público para ser imputado por los delitos correspondientes.

Hasta los momentos, los entes policiales no han dado información sobre la identidad de la víctima y su agresor. Se espera que en las próximas horas se conozca más detalles sobre el caso.

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
