GastronomíaPortada

¡Poder antioxidante! Licuado de arándanos y tofu

By Redacción Carabobo
0
54
Licuado de arándanos y tofu

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

En la búsqueda constante de una piel radiante y una salud óptima, la nutrición desde el interior se ha convertido en el pilar fundamental del 2026.

Los arándanos son un alimento asombroso para el cerebro. Solo media taza al día puede ayudar a mantener las células de su cerebro sanas y fortalecer su memoria. Además, los arándanos están llenos de antioxidantes, esas sustancias alucinantes que mantienen sus células y su cuerpo muy saludables.

Ingredientes

  • 3/4 taza de arándanos congelados
  • 1 plátano maduro
  • 1 taza de leche de soya sabor vainilla
  • 3 onzas de tofu sedoso (estilo silken)
  • 1/2 taza de jugo de naranja (jugo de 1 naranja)
  • 1 cucharadita de jugo de limón

Preparación

  1. Lávese las manos con agua y con jabón.
  2. Combine los ingredientes en una licuadora.
  3. Licue hasta que quede suave y sin grumos.
  4. Sirva de inmediato.
  5. Refrigere las sobras en las siguientes 2 horas.

Notas:

  • Agregue 2 o 3 más cucharaditas de jugo de limón para más acidez.
  • Congele el jugo de limón sobrante para utilizar más tarde.
  • Utilice leche de almendras en lugar de leche.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Asado negro, la gran delicia venezolana 

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceMedline Plus
ViaNoticias 24 Carabobo
Artículo anterior
Niño asesinó a su padre luego que le quitara la consola de videojuegos
Artículo siguiente
Avistan medusa gigantesca más de un siglo después
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes