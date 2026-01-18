Compartir

En la búsqueda constante de una piel radiante y una salud óptima, la nutrición desde el interior se ha convertido en el pilar fundamental del 2026.

Los arándanos son un alimento asombroso para el cerebro. Solo media taza al día puede ayudar a mantener las células de su cerebro sanas y fortalecer su memoria. Además, los arándanos están llenos de antioxidantes, esas sustancias alucinantes que mantienen sus células y su cuerpo muy saludables.

Ingredientes 3/4 taza de arándanos congelados

1 plátano maduro

1 taza de leche de soya sabor vainilla

3 onzas de tofu sedoso (estilo silken)

1/2 taza de jugo de naranja (jugo de 1 naranja)

1 cucharadita de jugo de limón