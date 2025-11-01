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El consumo de jugos naturales sigue ganando popularidad, y una de las combinaciones más recomendadas por nutricionistas es el simple pero potente jugo de zanahoria y limón.

La clave del éxito de este jugo reside en su alto contenido de Betacaroteno (precursor de la Vitamina A) en la zanahoria y la Vitamina C del limón:

Protección Ocular y Piel Radiante (Zanahoria): El Betacaroteno actúa como un poderoso antioxidante que ayuda a proteger la piel contra los daños de los radicales libres y la exposición solar (aunque no sustituye el protector solar). Es vital para mantener la salud de la retina y prevenir problemas de visión. Refuerzo Inmunológico (Limón): La Vitamina C es esencial para el buen funcionamiento del sistema inmune, ayudando al cuerpo a combatir infecciones y resfriados. Además, el limón añade un efecto diurético y desintoxicante. Apoyo Digestivo: La fibra de la zanahoria, combinada con la acidez del limón, puede favorecer una mejor digestión y proporcionar una sensación de saciedad, siendo un excelente complemento en dietas para el control de peso.

Los expertos sugieren consumir este jugo con moderación, integrándolo como parte de un desayuno o una merienda saludable para aprovechar al máximo sus cualidades antiinflamatorias y nutritivas.

Receta

Ingredientes

3 a 4 Zanahorias medianas (frescas y peladas).

El jugo de 1 Limón grande o 2 limones pequeños (preferiblemente recién exprimido).

1 vaso de Agua (aproximadamente 250 ml, para facilitar el licuado).

Opcional: 1 cucharadita de Miel o un trozo pequeño de Jengibre (para un toque picante y extra desinflamatorio).

Hielos al gusto.

Instrucciones de Preparación

Preparar los Ingredientes: Lave, pele y corte las zanahorias en trozos pequeños para que la licuadora o extractor funcione mejor. Licuar: Coloque los trozos de zanahoria, el agua, el jugo de limón y el jengibre (si lo usa) en la licuadora. Procesar: Licúe a velocidad alta hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Si utiliza un extractor, puede omitir el agua. Colar (Opcional): Si prefiere una consistencia más suave y menos fibrosa, cuele el jugo. Sin embargo, se recomienda consumirlo sin colar para mantener toda la fibra de la zanahoria. Servir: Sirva inmediatamente con cubitos de hielo para disfrutar de todas sus propiedades.

Noticias 24 Carabobo

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