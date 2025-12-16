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Le llovieron las críticas a Fátima Bosch Miss Universo 2025 por su manera de celebrar en su natal Tabasco en México. La miss México comenzó a bailar y bailar de manera eufórica compartiendo con sus fans.

Pero llegó un momento en que los guardaespaldas tuvieron que bajarla de la tarima en la que estaba. De hecho, la bajaron y se la llevaron del lugar, Fátima estaba muy feliz de compartir con los habitantes de la ciudad donde nació.

Por su parte, hubo muchos periodistas de espectáculos que la criticaron por “perder la compostura” en el lugar. Fátima fue paseada por las calles de Tabasco en una colorida carroza donde saludó a su gente.

Fátima Bosch Miss Universo 2025

Pero luego llegó a una tarima y estaba sonando reguetón y la joven pues se puso bailar de manera eufórica. De hecho, las críticas le llovieron por su manera de “perrear” escuchando reguetón.

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Por otro lado, hubo personas en las redes que defendieron a la Miss Universo y dijeron que es una joven y que debe vivir su vida. El video de Fátima cuando la bajan de la tarima se hizo viral en redes sociales.

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