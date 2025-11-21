Compartir

Una polémica en Denver se armó luego que se hiciera viral el video de una persona del departamento de salubridad echando cloro a la comida que estaba a la venta. La razón, los vendedores supuestamente no se querían retirar.

La comunidad latina se encuentra indignada en Denver, Colorado, una mujer del departamento de salubridad llegó a un puesto de comida. Y no espero a que estos se retiraran, por el contrario vertió el cloro desde una garrafa sobre la comida que estaba a la venta.

Cuando el video se hizo viral, el departamento de salubridad dijo que era supuestamente la tercera citación que enviaban a la persona encargada del puesto de comida. Pero el vendedor dijo que nunca recibieron una sola citación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Moreno (@carlosmorenoreporta)

Los vendedores son personas de origen latino, específicamente de México. Los cuales tenían en el puesto comida rápida, como tacos, bebidas, además de otros platos. Pero perdieron la mercancía y hasta los envases.

Polémica en Denver

Los vendedores dijeron que ellos iban a acatar la ley pero lo hecho fue condenado por la comunidad latina en Colorado. Ya que estas personas estaban trabajando vendiendo comida y no debieron hacer eso.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas