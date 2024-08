Compartir

El actor venezolano Fernando Carrillo le respondió a Raúl de Molina, quien lamentó que se haya convertido en un activista político a favor de Nicolás Maduro, algo que considera que está haciendo por dinero.

A lo que Carillo respondió: “Me quedo muy sorprendido con las respuestas, los ataques de mi gremio, mi medio, la falta de libertad con la que intentan obligarlo a uno a pensar como ustedes. Eso sí es una actitud dictatorial”.

Después de esto, consideró que Raúl de Molina no puede opinar de Venezuela porque no conoce la realidad del país.

“Eres un falta de respeto, la verdad tengo que decírtelo, falta de respeto por decir que me están pagando y debo tener problemas económicos. No, Raúl, mi padre fue un hombre de convicción y yo lo que digo, lo digo gratuitamente porque amo a mi país. A mi nadie me está pagando nada, ahora, a ti sí te están pagando en Univisión para que des la línea editorial de Univisión, que es atacarme a mi, a Venezuela”, escribió Fernando.

En su opinión, el presentador cubano-estadounidense está diciendo mentiras por decir que en Venezuela están matando gente, a pesar de que han documentado 25 fallecidos en medio de las protestas que se generaron en el país.

Sin embargo, estas declaraciones no pasaron desapercibidas para Rául de Molina. Insistió en que Nicolás Maduro se robó las elecciones, pero lamenta que Fernando Carrillo esté del lado de un dictador.

