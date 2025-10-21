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La actriz venezolana Gabriela Spanic fue expulsada de un reality show en Brasil, una verdadera polémica se armó en el programa la noche del domingo. Spanic dio una cachetada a una de las participantes.

Es por ello que los productores anunciaron en la red social X, la salida de la artista que estuvo radicada entre México y Miami por muchos años. El reality A Fazenda reúne a artistas de novelas famosas.

Gabriela fue invitada por los éxitos que tuvieron las novelas que hizo en México, entre ellas La Usurpadora. Spanic de 51 años tuvo en frente a la actriz Tamire Assis en una de las dinámicas que hacen en el programa cuando la cacheteó.

Gabriela Spanic expulsada de un reality show en Brasil

Tamira Assis se quedó sorprendida de la reacción de la venezolana, lo que hizo que las demás artistas hicieran un llamado de atención. Dijeron que la protagonista de las novelas de Televisa había violado el reglamento.

Acto seguido y luego de reclamos, se dijo que la actriz había renunciado al programa. Pero en realidad había sido expulsada, el programa otorga dos millones de reales al ganador del mismo.

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Este es una versión brasilera del conocido reality La Casa de los Famosos, el mismo ha tenido un sonado éxito en ese país. Se espera ahora por las declaraciones de la actriz venezolana en torno al tema.

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