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La demanda de Isabella Ladera a Beéle se pudo conocer mediante Billboard. La polémica por el video sexual sigue, la modelo demandó al artista urbano por supuestamente filtrar el contenido.

Esto ocasionó un daño emocional a la venezolana, además de vergüenza, exposición y humillación. Desde hace varias semanas ambos han estado en tendencia debido al material cual se hizo viral.

Es por ello que Ladera asesorada con sus mejores abogados actuó legalmente por el video que se filtró. Hasta ahora se desconoce quien expuso el mismo, el cual se regó por las redes sociales.

El pasado 7 de septiembre, Ladera acusó a Beéle de exponer la grabación. Mientras que los asesores legales y abogados además de su equipo publicitario negaron que esto fuera cierto. Beéle se ha defendido de dichas acusaciones.

La demanda de Isabella Ladera a Beéle, ¿quién tenía el video?

Dijo Ladera que ambos terminaron la relación en marzo pasado, solo ella y el poseían el material. Ladera le pidió que borrara el video, pero este al parecer se negó a borrar el material. El cual terminó en manos no conocidas.

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La modelo venezolana exige al artista urbano de Colombia, la cantidad de 50 mil dólares por los daños causados. Como exige justicia por los delitos de invasión de privacidad, acoso sexual cibernético e imposición intencional de angustia emocional.

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