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La orden de aprehensión de Gaby Spanic en México se hizo noticia en las últimas horas. La actriz venezolana dio a conocer el problema que tuvo al regresar a México desde Estados Unidos.

Comentó Spanic que el problema se presentó en México en la aduana cuando estaba en los planes migratorios cuando se le revisó el equipaje. Las autoridades acusaron a la protagonista de “La Usurpadora” de poseer sustancias prohibidas.

Enseguida la venezolana negó la acusación y dijo que todo fue un malentendido y que todo se había salido de control de manera innecesaria. La polémica con Spanic enseguida tomó la prensa y se hizo viral.

Orden de aprehensión de Gaby Spanic

El problema se presentó cuando en una transmisión en vivo desde su cuenta en Instagram se vio fumando unos cigarrillos de hierbas. La misma Spanic dijo que los mismos no tenían sustancias prohibidas.

Es por ello que al llegar desde Estados Unidos los agentes la revisaron. Es por ello que se le dictó la orden de detención por el delito de intentar ingresar drogas a México. Como dijo que le intentaron cobrar un impuesto de 600 dólares. Esto por dos paquetes de cigarrillos, paquetes que quedaron en el aeropuerto.

Buscan perjudicarla

Resaltó Spanic que hay personas interesadas en querer perjudicarla. “Ya basta de que me digan conflictiva. Hay alguien detrás de mí, un loco. Me querían meter presa para humillarme así como un día llegaron 100 granaderos a mi casa a humillarme. Hay un loco detrás de mí”, agregó.

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Spanic ha dicho que no tiene nada que ver con el problema que pasó y dijo que espera que el problema que se presentó pueda resolverse. La actriz ha estado de polémica en polémica en los últimos meses.

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