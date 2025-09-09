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Desde ayer las redes sociales explotaron el tema del video sexual de la venezolana Isabella Ladera y Beéle. La modelo criolla indicó que fue una traición la divulgación del video. Y dijo: “La vergüenza no es mía sino de quien me traicionó”.

Ladera emitió un comunicado en torno a lo ocurrido, el tema ha despertado curiosidad entre los seguidores de ambos. Pero dijo que eso ha sido una de las cosas más dolorosas de la vida que le han ocurrido.

“Estoy devastada, este acto constituye una de las traiciones más crueles que he vivido. Mientras yo recibo burlas y juicios, el verdadero responsable guarda silencio”; expresó la modelo y creadora de contenido.

Isabella Ladera y Beéle

“La vergüenza no es mía, recae sobre quien me traicionó. Mi historia no termina aquí”, sentenció. Hasta ahora se habla de términos legales, indicó que ella es una mujer y tiene que ser respetada.

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El silencio de Beéle ha despertado muchos comentarios entre ambos. Ladera es una persona que se ha ganado el aprecio del público. Hasta ahora se desconoce cómo llegó el video a manos de terceros.

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