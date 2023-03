Compartir

Disney estrenó el tráiler de la película de Peter Pan y Wendy, pero ya ha conseguido dividir a sus fans.

El film protagonizado por Jude Law y Ever Anderson, ha provocado un enorme revuelo, especialmente en las redes sociales.

La polémica se ha generado dado que la actriz Yara Shahidi es quien interpreta a Campanita y tendrá un nuevo aspecto.

Aunque ya se sabía de este cambio, los fans no entienden la decisión de Disney y creen que hubiera sido mejor elegir a otra actriz como Dove Cameron, pues esta guarda un gran parecido físico con el hada.

Esta discusión recuerda lo sucedido con Halle Bailey, tras convertirse en la primera Sirenita de color.

Con este adelanto, también se conoció que Peter Pan y Wendy se estrenará el próximo 28 de abril por Disney+.

Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Conoce la recaudación de Avatar: The Way of Water en su estreno

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.