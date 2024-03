Se desconocen más detalles acerca de la polémica, puesto que desde el incidente no se han pronunciado ninguno de los implicados o el equipo del cantante.

Por otro lado, cabe recordar que esto ocurre a días de que en un comunicado el intérprete denunciara que se le negó la entrada a un restaurante por su forma de vestir.

Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, quienes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten… Cómo te veas no define quien eres! NO VUELVO!

— MALUMA (@maluma) March 7, 2024