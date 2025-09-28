Funcionarios de la Brigada Motorizada del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo lograron la aprehensión de Luis Fernando Silva Flores, alias “El Guajiro”, señalado como líder negativo de la banda delictiva que operaba en la zona de Mañonguito, parroquia San José, municipio Valencia.
Durante labores de patrullaje preventivo en el Circuito Comunal 09 Valencia, los efectivos policiales avistaron a tres ciudadanos en actitud evasiva, quienes emprendieron la huida al notar el despliegue operativo.
Policarabobo capturó a “El Guajiro”
En el curso de la persecución, uno de los sujetos ingresó a una vivienda y efectuó una detonación con arma de fuego. La acción culminó en un recinto deportivo adyacente, donde el ciudadano sufrió una caída al intentar ascender a las gradas, lo que permitió su reducción y captura por parte de los funcionarios actuantes.
El detenido, de 25 años de edad, obrero de oficio y residenciado en Mañonguito, cuenta con antecedentes por delitos de posesión ilícita de sustancias estupefacientes (2023), hurto agravado (2020) y uso indebido de arma de fuego (2019), según registros del SIIPOL.
El ciudadano fue notificado de sus derechos constitucionales y se procedió conforme a lo establecido.
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