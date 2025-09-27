Compartir

Durante una intervención Legal llevada a cabo por funcionarios de la Policía de Carabobo en el Asentamiento Campesino Los Samanes, fue neutralizado un integrante del GEDO “El Neo”

Los efectivos del Centro de Coordinación Policial Valencia Centro – Estación Plaza de Toros, se encontraban durante labores de patrullaje, cuando avistaron a varios sujetos armados, presuntamente integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) conocido como “El Neo”. Los mismos al notar la presencia policial, emprendieron la huida hacia la zona boscosa, accionando armas de fuego contra los funcionarios.

NO DEJES DE LEER AHORA: Ministerio Público imputará a sexagenario por la muerte de su esposa en Guarico



Ante la agresión, se activó el protocolo de intervención legal, resultando herido uno de los atacantes de El Neo, aún por identificar, conocido bajo el alias de “El Caligueva”. En el lugar fue incautada un arma de fuego tipo revólver, marca Smith & Wesson, calibre .38 mm.

El sujeto de la banda El Neo fue trasladado de inmediato al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Santa Inés, donde fue atendido por la doctora de guardia, quien certificó su fallecimiento producto de heridas por arma de fuego. Según registros preliminares, el individuo estaría vinculado a delitos de robo, secuestro, hurto, extorsión y ocupación ilegal de inmuebles en la zona.

La Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio Público, con competencia en Derechos Humanos, fue noti3ficada del procedimiento y asumirá las actuaciones correspondientes a la banda delicitiva El Neo.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: