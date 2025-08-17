Compartir

Funcionarios de la Policía del Estado Carabobo lograron la aprehensión de dos ciudadanos presuntamente involucrados en hechos de violencia registrados en los municipios Libertador y San Diego, respectivamente.

En un primer procedimiento en Fundación CAP, los efectivos adscritos al Centro de Coordinación Policial Tocuyito, atendieron una situación de agresión en el sector 03. En el lugar fue aprehendido José Antonio Pedrique Landaeta (36), comerciante, por causar múltiples lesiones a Andrés Tovar (67), también comerciante, utilizando una pala de albañilería metálica de 1.50 metros de longitud, colectada como evidencia.

La víctima presentó traumatismos severos en rostro y cráneo, además de pérdida de conciencia, según diagnóstico médico. El detenido fue puesto a la orden de la Fiscalía 01 de Delitos Graves del Ministerio Público. Cabe destacar que posee cuatro registros policiales previos por delitos como robo genérico, lesiones personales y porte ilícito de arma.

En otro operativo los funcionarios del Centro de Coordinación Policial San Diego respondieron a una alerta sobre un individuo en actitud hostil portando un arma blanca. En el sitio fue detenido Manuel Fernando Amparan Flores (22), por herir gravemente a Juan Alejandro Alfonzo Cedeño (63) con un machete de fabricación industrial, de aproximadamente 70 cm de hoja metálica.

La víctima fue trasladada al centro de salud correspondiente, donde recibió atención médica especializada por heridas abiertas en rostro, hombro y rodilla. El agresor fue puesto a la orden de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público.

