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Funcionarios de la Brigada Motorizada del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo realizaron la aprehensión de tres ciudadanos presuntamente vinculados a una red de contrabando de cigarrillos electrónicos tipo vaper, durante un operativo nocturno en la Av. Bolívar, adyacente al estadio Misael Delgado, parroquia San José, municipio Valencia.

El procedimiento se efectuó a las 9:30 p.m. en el Cuadrante P-01 (Circuito Comunal 9 IAMPOVAL), tras detectar a un individuo con actitud evasiva.

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Al abordarlo, se incautó una caja con cinco VAPER. El ciudadano indicó haberlos recibido de un vehículo cercano, donde se hallaron dos hombres más y un cargamento de 715 dispositivos distribuidos en cajas de cartón.

Los detenidos fueron identificados como Levis Bravo Zambrano de 18 años de edad, Guillermo Cervantes Navea, de 33 años y Maikol Mesa Gómez de 18.

Red de contrabando de vaper en Valencia

Entre las evidencias los funcionarios encontraron 715 VAPER de distintas capacidades (1.000 a 8.000 pufs), un vehículo Chevrolet Aveo LT, y 3 teléfonos iPhone.

Los detenidos vinculados a la red de contrabando de vaper en valencia fueron trasladados a la sede policial, se les practicó chequeo médico y se notificó a la Fiscalía Sexta del Ministerio Público por presuntos delitos financieros y legitimación de capitales.

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