En el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial Valencia Centro, Estación Policial Candelaria, lograron la aprehensión de un ciudadano solicitado por el delito de posesión de municiones.
Durante labores de patrullaje preventivo en el Cuadrante de Paz P-05, específicamente en la intersección de la Av. Aranzazu con prolongación Calle Cantaura, parroquia Candelaria, municipio Valencia, efectivos policiales avistaron a un individuo que, al notar la presencia de la unidad, intentó huir del lugar. La rápida actuación de los funcionarios permitió su neutralización inmediata.
Tras realizar la inspección corporal correspondiente, se le incautó un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Erma Werke, modelo EP459, con serial devastado, y dos cartuchos sin percutir calibre .380, ocultos entre el abdomen y la pretina del pantalón.
Policía de Carabobo detiene a sujeto
El ciudadano fue identificado como Carlos Enrique Salcedo Orta, de 31 años de edad, natural de Valencia y residenciado en el barrio Brisas de Aeropuerto. Al ser verificado a través del sistema SIIPOL, se confirmó que se encontraba solicitado por el Juzgado de Control N° 8 de Primera Instancia del estado Aragua, por el delito de posesión de municiones, según causa con fecha de solicitud 12/09/2025.
El procedimiento fue notificado al Fiscal 7° en competencia de delitos comunes de Valencia, quien instruyó la remisión de las actuaciones correspondientes a su despacho.
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