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En el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial Valencia Centro, específicamente de la Estación Policial Plaza de Toros, realizaron la aprehensión de un ciudadano señalado por presunto abuso sexual contra una adolescente de 14 años, en hechos ocurridos en el sector Barrio 13 de Septiembre, parroquia Santa Rosa.

El procedimiento de detención por presunto abuso sexual en Valencia, se llevó a cabo a las 4:00 p.m. en la residencia ubicada en la calle 5 de Julio, donde fue detenido Gerardo José Ostos, de 55 años de edad, quien al ser verificado en el sistema SIIPOL presentó una solicitud vigente por el delito de actos lascivos y abuso sexual de adolescente, emanada por la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público, con orden de captura emitida por el Juzgado Primero de Control desde el año 2007.

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La víctima, estudiante de tercer año de bachillerato, fue resguardada y se notificó de inmediato a su representante legal. El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía 22° del Ministerio Público, quien ordenó la ejecución de las diligencias correspondientes.

El detenido fue trasladado a la sede policial y permanece bajo resguardo mientras se continúa con el proceso legal. La actuación fue ejecutada por el Cuadrante de Paz P-17 (CPEC).

Presunto abuso sexual en Valencia

La Policía del Estado Carabobo reafirma su compromiso con la protección de la infancia y la lucha frontal contra los delitos que atentan contra la integridad de nuestros ciudadanos tal como fue el caso del presunto abuso sexual en Valencia.

Siguiendo las directrices del presidente de la República, Nicolás Maduro, del Vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Capitán Diosdado Cabello, del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, del Secretario de Seguridad Ciudadana, y la Coordinación del Director General del Cuerpo policial del estado Carabobo Comisario General Yosbel Solórzano.

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