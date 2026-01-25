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En el marco del despliegue contra la criminalidad y bajo la Gran Misión Cuadrantes de Paz, funcionarios del Cuerpo de Policía del estado Carabobo, adscritos al CCP Tocuyito, repelieron una agresión armada en la comunidad Villas de Tocuyito, municipio Libertador.

Durante labores de patrullaje, un sujeto armado abrió fuego contra la comisión policial, lo que obligó al uso progresivo y diferenciado de la fuerza para salvaguardar la vida de los funcionarios. El individuo resultó herido y fue trasladado al centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento.

El procedimiento fue notificado al Ministerio Público y contó con el respaldo de unidades de apoyo y comisiones del CICPC.

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