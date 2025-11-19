Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia aprehendieron a un hombre y una mujer por abuso sexual de una niña, durante un hecho ocurrido en la Urb. La Isabelica de la parroquia Rafael Urdaneta de la ciudad.

Efectivos policiales adscritos a la Unidad Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), practicaron el arresto de un sujeto, que presuntamente abusaba de su sobrina de 12 años.

Trascendió que el hombre, valiéndose de su vínculo familiar con la víctima por ser conyugue de la tía, al parecer abusaba de la niña desde que tenía ocho años, debido a que la misma permanecía bajo el cuido de la pareja, mientras que los padres se encontraban fuera el país.