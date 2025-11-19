Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia aprehendieron a un hombre y una mujer por abuso sexual de una niña, durante un hecho ocurrido en la Urb. La Isabelica de la parroquia Rafael Urdaneta de la ciudad.
Efectivos policiales adscritos a la Unidad Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), practicaron el arresto de un sujeto, que presuntamente abusaba de su sobrina de 12 años.
Trascendió que el hombre, valiéndose de su vínculo familiar con la víctima por ser conyugue de la tía, al parecer abusaba de la niña desde que tenía ocho años, debido a que la misma permanecía bajo el cuido de la pareja, mientras que los padres se encontraban fuera el país.
Luego de recibir la denuncia por parte del progenitor, la comisión policial realizó las investigaciones pertinentes y lograron la captura del sujeto.
Abuso sexual de una niña en La Isabelica
Se pudo determinar que la víctima le indicó a su tía la situación que sucedía con su cónyuge a lo cual hizo caso omiso, por lo que quedó detenida por ser cómplice del hecho. El caso fue remitido al Ministerio Público (MP) para su inmediato proceso.
La Policía Municipal de Valencia, se mantiene desplegada a través del Servicio de Policía Comunal y la Unidad Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna), brinda atención a la ciudadanía para la garantía de la seguridad, protección y los derechos de niños y jóvenes, en el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.
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