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En un operativo de rutina, nuestros agentes del Cuerpo de Policía del Estado Yaracuy detuvieron a un joven por realizar motopiruetas en una motocicleta, poniendo en riesgo la seguridad de los transeúntes. La detención se llevó a cabo en el sector Centro 1 del municipio Urachiche, luego de que el ciudadano fuera identificado por videos enviados por la comunidad.

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La labor policial fue clave para dar con el responsable. Tras recibir denuncias constantes por parte de los ciudadanos sobre sujetos que realizaban acrobacias de riesgo denominadas motopiruetas en sus motocicletas, una comisión policial inició un patrullaje en la zona comercial. Durante el recorrido, los agentes observaron a un motorizado conduciendo a exceso de velocidad y sin casco.

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Horas más tarde, nuestros funcionarios identificaron al mismo vehículo estacionado en la carretera 3 con calle 5 y 6. El conductor, un joven de 20 años, no portaba consigo la documentación reglamentaria de la motocicleta. Basándose en las denuncias y en las evidencias fílmicas de las maniobras temerarias, motopiruetas, los funcionarios procedieron a su aprehensión.

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El detenido y el vehículo, una moto marca MD Haujin, modelo Águila 150, de color blanco y sin placa, fueron puestos a la orden de la Fiscalía 3ra. del Ministerio Público en Yaracuy. Este caso resalta el compromiso de nuestra institución con la seguridad ciudadana y la importancia de la colaboración de la comunidad en la prevención de este tipo de delitos.

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