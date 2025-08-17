Compartir

‎Policia del Municipio Libertador de Carabobo, intervino legalmente a alias «El Simpson» de la Banda los Pared de Piedra en el sector Barrera Sur de la Parroquia Independencia del Municipio Libertador

‎El hecho ocurrió durante un enfrentamiento en dicho sector de barrera, aproximadamente en horas de la media noche, cuando alias El Simpson fue sorprendido por una comisión de la policía del municipio Libertador cuando esté se disponía a despojar de sus pertenencias a unos ciudadanos que transitaban en su vehículo y los cuales se habían escuchado a causa de los miguelitos que este sujeto lanzaba en la autopista

‎‎El individuo al percatarse de la comisión Policial, decidió emprender la veloz huida, para luego a pocos metros enfrentarse en contra de dicha comisión con disparos en contra de los funcionarios, estos se dieron a la necesidad de repeler los disparos, dónde lograron herir gravemente al sujeto

‎Cabe destacar que Los funcionarios al ver qué «El Simpson» se encontraba herido de gravedad, decidieron trasladarlo al Centro Diagnóstico Integral más cercano, dónde al momento de ingresar el cuerpo del ciudadano se encontraba sin signos vitales

‎‎Al lugar de los hechos se apresonaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para realizar el levantamiento de la escena del crimen, dónde se logro incautar para el momento diversos tipos de armamento y munición

Se pudo evidenciar que el sujeto poseía varios registros policiales, así como una orden de captura emanada por el Ministerio Público

