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La policía de París liberó a tres sujetos implicados en el robo del Museo de Louvre. Las investigaciones del caso siguen abiertas y de los siete presuntos implicados solo hay ahora cuatro detenidos.

Hasta ahora el botín que se llevaron los hombres asciende a 102 millones de dólares. La policía busca a más personas que estén inmersas en el lo que ahora ha sido el robo más famoso del año.

A dos semanas del robo, de los siete detenidos ya hay tres liberados. Entre las personas liberadas hay una dama de 38 años, la cual colaboró con uno de los sujetos. Esta salió en libertad.

La mujer vive en uno de los suburbios de Francia y está señalada de complicidad. Las abogadas de defensa se quejaron de las investigaciones y dijeron que las detenciones no tienen fundamento.

“En estos casos de delitos graves, vemos más una búsqueda desesperada de culpables que una investigación dirigida con precisión”; dijo la abogada Sofía Bougrine. El museo está abierto al público excepto la sala donde se efectuó el robo.

El robo del Museo de Louvre

La policía busca desesperadamente más pistas que puedan conducir a las personas que ejecutaron el robo. Pero todo ha sido escaso, las averiguaciones siguen abiertas por parte de las autoridades de París.

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En el robo hay una persona argelina que reside en Francia, y que su ADN coincidió con los encontrados en el robo. Como hay un taxista sin licencia quién afirmó participar en el caso del robo de las joyas.

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