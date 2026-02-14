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Dos sujetos fueron detenidos por funcionarios de la Policía Municipal de Libertador, tras verificar que se encontraban solicitados por el delito de deserción, ante la justicia militar venezolana. Los procedimientos se realizaron durante los operativos de vigilancia desplegados en la jurisdicción para combatir la criminalidad.

Detenidos solicitados por deserción

La primera detención tuvo lugar en el Sector 1 de Fundación CAP. Efectivos del Servicio de Vigilancia y Patrullaje avistaron a un hombre con actitud sospechosa, identificado como Antonio José García Vizcaya.

Al verificar sus datos a través del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), el sistema arrojó una solicitud vigente por el delito de deserción con fecha de enero de 2024. El sujeto fue trasladado al Centro de Coordinación Policial para realizar las diligencias pertinentes.

Segundo caso detectado por la Brigada Ciclista

En un procedimiento alterno, efectivos adscritos a la Brigada Ciclista interceptaron a otro ciudadano para su verificación. Tras consultar el Siipol, se confirmó que este también se encontraba solicitado por deserción, bajo un expediente emanado por el Juzgado Militar Quinto de Control con sede en Maracay.

Ambos casos quedaron a disposición de la justicia militar del estado Aragua, instancia que determinará las responsabilidades legales correspondientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pml Libertador Edo Carabobo (@policiadelibertadorcarabobo)

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