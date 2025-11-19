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Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, aprehendieron a dos sujetos apodados «Ren” y “Stimpy», azotes de Miguel Peña; y dedicados al hurto de vehículos en comunidades de esa parroquia.

Efectivos Policiales adscritos a la Estación Policial Miguel Peña, tras recibir varias denuncias por parte de los habitantes y comerciantes de la Av. Aranzazu, quienes indicaron a diario, unos sujetos se encontraban merodeando en la zona, violentando vehículos para practicar hurto, procedieron a realizar un dispositivo de seguridad para dar con la captura de dichos individuos.

La comisión policial se trasladó al lugar y durante labores de patrullaje e inteligencia, lograron sorprender en flagrancia a los dos hombres de 57 y 68 años, violentando un vehículo que se encontraba estacionado, al cual le sustrajeron la batería, así como otros objetos de valor, partes y piezas automotrices, siendo capturados de manera inmediata.

«Ren y Stimpy» azotes de Miguel Peña

Durante el hecho, les fueron incautadas a los sujetos tres destornilladores y una batería de vehículo marca Duncan.

Al ser verificados por el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), ambos arrojaron prontuario policial por los delitos de hurto genérico común, robo genérico, hurto de vehículo, robo común por arrebatón y vagos y maleantes. Además fueron señalados por la comunidad como azotes apodados «Ren” y “Stimpy». El caso fue notificado al Ministerio Público para su debido proceso.

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