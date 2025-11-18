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La Policía Municipal de Valencia capturó a siete hombres que se encontraban solicitados. Así lo informó el cuerpo policial de la capital carabobeña en sus redes sociales hoy 18 de noviembre de 2025.

Siete hombres fueron aprehendidos por funcionarios de la Policía Municipal de Valencia tras arrojar orden de aprehensión. Mediante operativos preventivos realizados en diversos sectores de la ciudad, como parte del fortalecimiento de la presencia policial.

Policía Municipal de Valencia capturó a siete hombres que se encontraban solicitados

Al ser verificados por el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojaron solicitud por varios delitos entre ellos el delito de deserción. Además de estafa simple continuada y usurpación de funciones.

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Posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, uso de documentos falsos y hurto calificado. Además tenían registros policiales por otros delitos.

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