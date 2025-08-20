Compartir

Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia capturaron a una mujer y seis hombres que se encontraban solicitados por diferentes delitos.

Los efectivos lograron estás capturas tras encontrarse durante labores de patrullaje preventivo, que se realizaron en los diversos sectores de la ciudad, como parte del fortalecimiento de la presencia policial en los diferentes Cuadrantes de Paz.

NO DEJES DE LEER AHORA: Capturan al «Peluca» por robo de motos en Caracas



Estás persona fueron verificadas por el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojaron solicitud por homicidio calificado por motivos futiles e innobles en grado de cooperador inmediato, lesiones graves culposas por accidente de tránsito, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, hurto calificado, hurto agravado, posesión sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Además tenían registros policiales por otros delitos.

Los procedimientos ocurrieron en el Boulevard Constitución, avenida Las Ferias, Flor Amarillo, Urb. Trigal Sur, avenida Díaz Moreno y Bolívar de la jurisdicción valenciana.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: