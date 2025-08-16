Compartir

La Policía Municipal de Valencia promueve la capacitación para atención de víctimas de violencia de género. Funcionarios de este cuerpo participaron en Taller Formativo sobre la Violencia contra la Mujer, orientado al abordaje y la actuación policial, dictado por el Ministerio Público (MP).

La actividad tuvo lugar en el salón Bolívar Chávez de PoliValencia y estuvo a cargo de la Fiscal Trigésima Primera del Ministerio Público en defensa para la mujer del estado Carabobo, Andreina Solano.

Esto con el objetivo de continuar con el proceso de capacitación y el fortalecimiento de los conocimientos de los efectivos policiales en materia de violencia y sus formas, el marco jurídico, los derechos y la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, en aras de generar buenas prácticas policiales, la buena atención a las mujeres que son víctimas de este flagelo, así como la prevención integral.

Víctimas de violencia de género

Enmarcados en la Gran Misión Cuadrantes de Paz, bajo las políticas de seguridad instruidas por el Presidente Nicolás Maduro, el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores Justicia y Paz, Capitán Diosdado Cabello, el viceministerio de Visipol M/G Elio Estradas Paredes, el gobernador Rafael Lacava y la alcaldesa de Valencia Dina Castillo.

La actividad contó con la presencia de la Sub Directora de la Institución C/J Leinis Ramírez y bajo las instrucciones del Director General de la institución policial G/D Bilfred Bastidas

