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Dos hombres involucrados en una riña callejera, fueron aprehendidos por funcionarios de la Policía Municipal de Juan Jose Mora en el estado Carabobo.

La captura de estos sujetos, se realizó una vez que fueron sorprendidos por los uniformados en horas del mediodía del lunes 1 de septiembre. Ambos individuos sostuvieron un conflicto que desemboco en golpes en la avenida Principal de las Parcelas, donde perturbaron el orden público.

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De inmediato se procedió a su detención, quedando identificados como Yovanny Ruiz Ochoa de 62 años, y Leonardo José Borges Ruiz, de 35 años. Posteriormente, fueron trasladados hasta el comando de la policía, donde quedaron a la orden del Ministerio Público (MP).

En otro operativo, los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), capturaron a un sujeto que se encontraba solicitado por las autoridades venezolanas.

El individuo identificado como Antonio José Hernández Millán de 35 años, fue abordado por los efectivos de la Policía Municipal y tras ser verificado arrojó que tiene una orden de captura emitida por el Juzgado Militar segundo de control de Carabobo de fecha 13 de marzo de 2024.

La captura se llevó a cabo en el Parque Santa Ana y fue trasladado a la estación de la policía, quedando a la orden del MP.

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