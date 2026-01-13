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Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), lograron detener a un hombre que usurpaba funciones como agente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El procedimiento lo realizaron los efectivos adscritos a la División de Inteligencia Estratégica (DIE) en plena vía pública, de la calle Colonia del municipio Tinaquillo en el estado Cojedes, cuando el hombre de 49 años, al percatarse de la presencia de la autoridad, mostró una actitud sospechosa y, al ser abordado por las comisiones, intentó evadir la inspección, sin embargo, fue detenido y al momento no portaba credenciales ni documentación legal que lo acreditara como miembro de ningún cuerpo de seguridad del Estado.

Detenido falso funcionario del DGCIM

Se conoció que el sujeto intentó oponerse al arresto, lo que sumó cargos adicionales a su expediente judicial.

Durante la revisión corporal y de pertenencias, los efectivos le hallaron elementos que sugieren el uso del falso cargo para fines delictivos. Asimismo, le incautaron cinco municiones de diversos calibres, una capucha de tela color negro, implemento utilizado comúnmente para ocultar el rostro durante hechos delictivos.

El caso, fue puesto a orden del Ministerio Público, donde se investigará si el detenido está vinculado a extorsiones o robos bajo esta modalidad en la zona norte del estado Cojedes.

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