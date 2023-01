Compartir

La Policía de Naguanagua dio inicio a la campaña de concientización “Naguanagua Cuida Tu Vida”, dirigida en principio a los motorizados que circulan por el municipio, a fin de que cumplan con el uso obligatorio del casco y no superen la cantidad de personas a bordo de la unidad.

El comisionado jefe, Juan Carlos Aguilar, director del cuerpo de seguridad municipal, informó que en concordancia con la gestión Naguanagua Tuya, esta campaña se propone continuar salvaguardando la integridad de los residentes de la jurisdicción y de quienes la visitan.

Aguilar explicó que los primeros 15 días los funcionarios de la PM se desplegarán por distintos puntos para informar a los motorizados, tanto a residentes como a visitantes, que para circular por el municipio deben usar el dispositivo de seguridad y para recordarles que en las motos solo pueden estar un piloto y un copiloto.

“Para entrar al municipio deben usar el dispositivo de seguridad. También hemos visto que en una moto andan hasta tres y cuatro personas. Niños que los llevan al colegio y uno está en el tanque, otro en el medio, el papá manejando y la mamá atrás”, comentó.

Recordó el jefe policial, que el estado Carabobo ha liderado estadísticas nacionales sobre accidentes que involucran a motorizados, por tal razón harán énfasis en esta campaña para evitar la mayor cantidad posible de sucesos de este tipo.

“Incluiremos acá a los delivery, a los que vienen de visita, los que solo vienen a trabajar en el municipio, los que van de pasada”, reiteró.

Campaña dirigida a los motorizados

El comandante de la Policía de Naguanagua resaltó que al finalizar el tiempo dispuesto para informar, es decir, los primeros 15 días de la campaña, iniciarán un proceso de prohibición de ingreso al municipio a los motorizados que incumplan las normas establecidas.

Para ello dispondrán de puntos de atención al ciudadano, ubicados en la Redoma de Guaparo, distribuidor Mañongo, distribuidor Girardot, calle del hambre de Mañongo y en la vía de servicio de la avenida Jardín Botánico.

“Por ejemplo, si vienen desde Valencia y quieren entrar a Naguanagua no lo podrán hacer si no usan el dispositivo de seguridad. No podrán transitar por el municipio y las motos serán retenidas y trasladadas al Centro de Coordinación Policial hasta que cuenten con el casco y además presenten certificado médico, licencia y documentación de la moto. Esta es una medida de prevención”, subrayó.

Aguilar igualmente manifestó que iniciarán una campaña similar con las unidades de transporte colectivo, para crear conciencia sobre las consecuencias del exceso de velocidad en las vías públicas, el irrespeto a las señales de tránsito y la sobrecarga de pasajeros.

Durante la ejecución de la campaña “Naguanagua Cuida Tu Vida”, indicó el comisionado jefe, Juan Carlos Aguilar, el cuerpo de seguridad local dispuso de 40 funcionarios, 20 unidades moto y cinco radiopatrullas, y cuentan con el apoyo de la Dirección de Transporte del Instituto Fundanagua.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Realizarán electrocardiogramas gratis en Naguanagua

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.