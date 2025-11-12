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Para poner el pesebre con buena suerte en esta Navidad, realiza primero una limpieza profunda de la casa y del espacio donde irá el pesebre. Purificándolo con sahumerios, incienso o plantas como el eucalipto.

Luego, comienza armando la estructura con mesas y cajas, cubriendo las bases con tela y colocando luces para evitar que se vean los cables. Después, puedes añadir elementos decorativos como ramas de canela, hojas de laurel o pinos, y finalmente, las figuras del nacimiento.

Poner el pesebre con buena suerte, preparación y purificación

Limpia el espacio: Antes de empezar, barre bien todos los rincones de la casa.

Purifica el ambiente: Puedes sahumar el lugar con incienso, canela, eucalipto o usar baños de sal marina para eliminar las energías negativas.

Montaje del Nacimiento

Crea la base: Usa mesas y cajas para dar forma al nacimiento, ocultando las estructuras con tela.

Coloca las luces: Instala las luces desde el principio para poder ocultar bien los cables con musgo o zacate después.

Añade decoraciones: Agrega elementos como pinos, ramas de canela o laurel, que se asocian con la buena fortuna.

Coloca las figuras: Empieza con María y José, luego el establo y las figuras secundarias. El niño Jesús se coloca el 24 de diciembre.

Rituales para la buena suerte

Ritual de abundancia: En un recipiente de vidrio, coloca monedas y billetes, y añade hojas de laurel y ramas de canela, visualizando la abundancia. Enciende una vela verde o dorada mientras pides que la prosperidad llegue a tu hogar.

Ritual del brindis: Brinda con una copa de vino para asegurar la prosperidad

Intención: Recuerda que el momento de armar el pesebre y hacer rituales debe estar lleno de fe y buenas intenciones para que se cumplan.

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