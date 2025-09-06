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Por abuso sexual a un niño en Táchira, un hombre pagará esta condena

By Redacción Carabobo
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Abuso sexual a un niño en Táchira

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Por abuso sexual a un niño en Táchira, un hombre pagará una condena de 28 años y seis meses. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en sus redes sociales.

Informó el Fiscal Saab que el Ministerio sentenció a Pedro Niño a la condena por el Delito de Acto Sexual con Víctima Especialmente Vulnerable. Este estará recluido en un centro penitenciario de esa entidad.

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Abuso sexual a un niño en Táchira

El caso se suma a los abusos sexuales que han ocurrido en Venezuela en lo que va de año. El Ministerio Público está a la orden en cuanto a las denuncias.

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