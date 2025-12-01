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Por abuso sexual a una niña en Bolívar, un agricultor fue condenado a una pena, dijo el Ministerio Público. Ante la contundente acusación fue condenado a 14 años y 7 meses de prisión el agricultor Edgar Antonio Castillo Rea (42).

Esto por su responsabilidad en el abuso sexual de una niña de 7 años de edad. El hecho ocurrió el 1º de enero de 2020 dentro de una vivienda en el sector La Unidad de la población de Upata, municipio Piar del estado Bolívar.

Aproximadamente a las 5:00 de la mañana de ese día, la familia de la niña y el vecino se encontraban en una celebración de fin de año. Cuando se percataron que el hombre se encontraba en una de las habitaciones de la vivienda abusando sexualmente de la niña.

Abuso sexual a una niña en Bolívar

Ante tal situación, la madre de la niña inmediatamente acudió ante el CICPC para interponer la respectiva denuncia, cuyos funcionarios se trasladaron hasta la vivienda. Donde el hombre fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público.

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En el juicio, la Fiscalía 13a del segundo circuito de esa jurisdicción ratificó la acusación contra Castillo Rea por el delito de abuso sexual a niña con penetración vaginal. Una vez evacuados los elementos de prueba por parte de la representación fiscal, el Tribunal 2º de Juicio de Puerto Ordaz dictó la citada condena contra el agresor, quien permanece recluido en la sede de la policía regional de Guaiparo, ubicada en San Félix.

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