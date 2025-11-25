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Por actos sexuales contra sus hijas, un quincuagenario pagará una condena. La información la dio a conocer el Ministerio Público en sus redes sociales. El caso ocurrió en el estado Táchira, en la zona andina del país.

Ante los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, fue condenado Luis Ramón Contreras Jaimes (53) a cumplir 23 años y ocho meses de prisión; por su responsabilidad en la comisión de actos sexuales en contra de sus dos hijas.

Una de 15 y 12 años de edad; respectivamente, informó el Ministerio Público. Tal hecho fue descubierto el 20 de octubre de 2022 mediante una denuncia hecha ante la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la ciudad de San Cristóbal; capital del estado Táchira.

Por actos sexuales contra sus hijas, un quincuagenario pagará esta pena

Durante la referida fecha, funcionarios de la PNB recibieron una denuncia sobre los llantos de dos jovencitas en el Barrio La Bendición de Dios; así como la presencia de varios hombres en el lugar.

Ante la posibilidad de que se extuviese en presencia de un caso de explotación sexual, se conformó una comisión para indagar sobre los hechos. Luego de ubicar a las jóvenes, les fueron practicadas las evaluaciones médicas pertinentes.

Que confirmaron lesiones vaginales de vieja data; así como los hechos denunciados ante la PNB. En consecuencia, las experticias permitieron determinar la vinculación de Contreras Jaimes.

Ubicado y detenido

En tal sentido, al día siguiente se ubicó a Contreras Jaimes en su lugar de trabajO y se le convocó al comando más cercano de la PNB; donde resultó aprehendido para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía 22ª de Táchira ratificó su acusación, durante la audiencia de juicio, en contra de Contreras Jaimes por la comisión de acto sexual con víctima especialmente vulnerable; violencia psicológica y amenazas.

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Una vez que la representación fiscal evacuó los medios de prueba concernientes al caso, el Tribunal 1º de Juicio en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer; dictó la referida condena en contra de Contreras Jaimes y ordenó su reclusión en el Centro Penitenciario de Occidente; ubicado en Santa Ana del Táchira.

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