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Por asesinar a un sujeto con un arma blanca en Caracas un sujeto será imputado por el Ministerio Público. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en las últimas horas en sus redes sociales.

Informó el Fiscal Saab que fue aprehendido para ser imputado por el Ministerio Público del Área Metropolitano de Caracas, un sujeto de nombre José Terán. Esto por el delito de homicidio calificado.

Por asesinar a un sujeto con un arma blanca en Caracas

Dicho delincuente tras sostener un altercado con un ciudadano, le propinó una puñalada con un objeto punzo penetrante (cuchillo). Ocasionándole la muerte de manera instantánea, dijo Saab.

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