PortadaSucesos

Por celos atacó a un hombre en Caracas y quedó detenido

By Redacción Carabobo
0
77
Por celos atacó a un hombre en Caracas
Foto: CICPC.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Por celos atacó a un hombre en Caracas y quedó detenido por el delito de homicidio calificado en grado de frustración en Santa Rosalía. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales.

El hombre identificado como Nesllimer Sánchez Romero (44), fue detenido por funcionarios de la Delegación Municipal El Paraíso, en la parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador; Distrito Capital.

Tras tener conocimiento del caso, una comisión policial realizó las pesquisas, experticias de campo y entrevistas. Logrando determinar qué momentos en que el victimario se encontraba en las Residencias Santa Bárbara, inició una acalorada discusión con su víctima (39).

La cual se tornó violenta, en medio del altercado, Sánchez sacó un arma blanca tipo cuchillo y le propinó varias heridas punzo cortantes y penetrantes a su víctima. Para luego darse a la fuga.

Por celos atacó a un hombre en Caracas y quedó detenido

La víctima fue trasladada de inmediato hasta el hospital Doctor Miguel Carreño dónde se encuentra recluida bajo observación médica. Por medio de las pesquisas se conoció que el móvil fue por celos.

NO DEJES DE LEER AHORA: Regresó al país luego de un homicidio y quedó detenido

Por cuanto presuntamente la ex pareja sentimental del victimario es la novia actual de la víctima. Sánchez, quien además poseía un registro por lesiones personales, fue puesto a la orden de la Fiscalía 34° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Mujer es golpeada por su sobrino en estado de ebriedad

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Efemérides del 21 de noviembre, Día Mundial de la Televisión
Artículo siguiente
Joven quedó lesionado en Morón tras estrellar su moto contra una pared
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes