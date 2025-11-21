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Por celos atacó a un hombre en Caracas y quedó detenido por el delito de homicidio calificado en grado de frustración en Santa Rosalía. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales.

El hombre identificado como Nesllimer Sánchez Romero (44), fue detenido por funcionarios de la Delegación Municipal El Paraíso, en la parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador; Distrito Capital.

Tras tener conocimiento del caso, una comisión policial realizó las pesquisas, experticias de campo y entrevistas. Logrando determinar qué momentos en que el victimario se encontraba en las Residencias Santa Bárbara, inició una acalorada discusión con su víctima (39).

La cual se tornó violenta, en medio del altercado, Sánchez sacó un arma blanca tipo cuchillo y le propinó varias heridas punzo cortantes y penetrantes a su víctima. Para luego darse a la fuga.

Por celos atacó a un hombre en Caracas y quedó detenido

La víctima fue trasladada de inmediato hasta el hospital Doctor Miguel Carreño dónde se encuentra recluida bajo observación médica. Por medio de las pesquisas se conoció que el móvil fue por celos.

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Por cuanto presuntamente la ex pareja sentimental del victimario es la novia actual de la víctima. Sánchez, quien además poseía un registro por lesiones personales, fue puesto a la orden de la Fiscalía 34° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

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