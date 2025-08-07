Compartir

Por comercio ilícito de medicamentos detienen a una mujer en Valencia. La información la dio a conocer el departamento de prensa del CICPC. La dama detenida quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios adscritos a la Coordinación de Investigaciones Contra la Delincuencia Organizada de la Delegación Municipal Las Acacias, capturaron a una dama en Ricardo Urriera. Donde lograron la aprehensión de una fémina dedicada a la comercialización ilegal de medicamentos.

La detenida fue identificada como Bianca Elayda Depablo Marín (41), quien traía medicamentos de procedencia colombiana. Las cuales ingresaron al país sin ningún tipo de control sanitario y, a través de la red social Facebook, específicamente la plataforma Marketplace, tenía un perfil para comercializar estos medicamentos de manera ilícita.

Comercio ilícito de medicamentos

Al ser detenida se le ubicaron un celular y, medicamentos para tratar el parkinson, que no cuentan con los requerimientos necesarios para su comercialización; en el territorio venezolano, poniendo en riesgo la salud de los pacientes con estas patologías.

