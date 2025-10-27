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Por difusión de material pornográfico en Portuguesa una mujer quedó detenida. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. La dama quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal Acarigua, tras realizar un extenso trabajo de campo, realizaron la detención de María de los Ángeles Hernández Torres (33). Quien posee además registros por maltrato o trato cruel, en el estado Portuguesa.

Por difundir contenido pornográfico de su pareja y una joven con la que le era infiel. Mediante el proceso de investigación se pudo conocer que la detenida ingresó a la vivienda de su pareja y hurtó su celular.

Por difusión de material pornográfico en Portuguesa quedó detenida

Logrando vulnerar la seguridad del mismo y visualizar contenido íntimo del hombre junto a una joven, el cual, publicó en el perfil de la red social Facebook de la víctima. Afectando psicológicamente a quienes aparecían en el video.

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Al ser detenida, se recuperaron dos celulares, entre ellos el de la víctima, quedando a disposición del Ministerio Público.

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