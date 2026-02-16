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Por ejercer la odontología de forma ilícita en Caracas quedaron tres personas detenidas. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en las redes sociales.

Informó el Fiscal Saab que fueron detenidas e imputadas por el Ministerio Público, los ciudadanos Luis Mendoza, además de Luisa Mendoza y Yojama Uti. Por ejercer de manera ilegal la odontología.

Por ejercer la odontología de forma ilícita

Estas personas sin tener licencia ejercían de forma ilícita la odontología, operando en un centro clandestino. En condiciones insalubres donde realizaban extracciones y tratamientos periodontales.

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Sin poseer los permisos sanitarios requeridos, colocando en riesgo la salud de múltiples víctimas. Estas quedaron detenidas para el proceso judicial de la Fiscalía de Caracas.

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