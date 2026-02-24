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Una pareja pagará esta pena en Aragua, por el abuso sexual de un niño de 10 años. Fue condenado a 17 años y 6 meses de prisión Eduardo Osto (39) y Yurbele Castro (41) por el abuso sexual de un niño de 10 años de edad.

Hecho ocurrido el 29 de febrero de 2024 en el sector Potrerito de Magdaleno, municipio Zamora del estado Aragua. Ese día, la pareja y vecinos de la víctima arribaron a su vivienda y se percataron de que la progenitora se encontraba ausente, momento que aprovecharon para entrar al lugar y abusar sexualmente del niño.

Luego de arribar a la casa, el infante le contó a la mamá que Castro le había introducido los dedos en su parte íntima, mientras que el hombre lo penetró con su miembro. Ante tal situación, la mujer acudió inmediatamente hasta un puesto de la Policía Nacional Bolivariana cercano a la vivienda para denunciar el hecho, cuyos funcionarios detuvieron a los agresores y los colocaron a la orden del Ministerio Público.

Pareja pagará esta pena Aragua por el abuso sexual de un niño

En el juicio, la Fiscalía 15ª de la referida jurisdicción ratificó la acusación contra el hombre y la mujer por el delito de abuso sexual a niño con penetración, previsto y sancionado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

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Una vez evaluados los medios y órganos de prueba expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 8° Juicio de Aragua dictó la referida condena contra Osto y Castro, quienes se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario Tocorón para Hombres Nuevos de esa jurisdicción.

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