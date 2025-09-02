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El comer berenjenas aporta numerosos beneficios gracias a su alto contenido de fibra, antioxidantes, vitaminas (como B1, B6) y minerales (potasio, magnesio). Ayudan a mejorar la digestión, controlar el peso por ser baja en calorías, proteger el corazón y el hígado.

Regular el azúcar en la sangre, y fortalecer el sistema inmunológico. También pueden contribuir a la salud ocular y a la prevención de enfermedades neurodegenerativas, además de poseer propiedades diuréticas y antiinflamatorias.

Entre sus beneficios se encuentra, la fibra, esta favorece el tránsito intestinal y una digestión saludable. Baja en calorías: Es un alimento bajo en calorías, lo que la hace ideal para quienes buscan controlar su peso.

Comer berenjenas

Antioxidantes: Su alto contenido en antioxidantes, como la nasunina (que le da el color) y polifenoles, protege las células y ayuda a mantener la salud del hígado. Colesterol: Puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol LDL (malo).

Diabetes: La fibra y los antioxidantes (polifenoles) pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre y mejorar la respuesta a la insulina.

Conoce sus propiedades

Vitaminas y minerales: Aporta vitaminas del grupo B (B1, B6) y minerales esenciales como potasio y magnesio, vitales para la función muscular y nerviosa. Sistema inmunológico: Los antioxidantes contribuyen a fortalecer el sistema inmunitario y a aumentar la energía.

Antioxidantes: Contribuyen a la protección de la piel, la visión y la salud neuronal. Nasunina: Este compuesto puede mejorar la memoria y el estado cognitivo.

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Potasio: Su elevado contenido en potasio le otorga propiedades diuréticas naturales, ayudando al organismo a eliminar toxinas y reducir la hinchazón. Cocinar la piel: Es preferible consumir la berenjena con su piel, ya que es donde se concentran la mayoría de los antioxidantes y compuestos beneficiosos.

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