Compartir

Dormir en oscuridad total tiene muchos beneficios para el cuerpo humano. Recuerda que debes cuidar siempre la calidad del sueño. Dormir ocho horas pero siempre cumpliendo el ciclo del mismo.

Dormir a oscuras potencia la producción de melatonina, regula el ciclo circadiano y mejora drásticamente la calidad del sueño, permitiendo así un descanso más profundo y reparador. Esta práctica reduce el estrés y previene el envejecimiento celular.

Además ayuda a controlar el peso y favorece la salud mental al disminuir la ansiedad y mejorar la regulación emocional. Es por ello que debes dormir sin el celular cerca, con el televisor apagado y por supuesto sin música.

Los principales beneficios de dormir en oscuridad total incluyen:

Aumento de la melatonina: La falta de luz estimula la producción de la «hormona del sueño», lo que facilita conciliar el sueño más rápido.

Mejor calidad de sueño y descanso profundo: Al eliminar la luz, se reduce el número de interrupciones nocturnas y se fomenta un sueño ininterrumpido y reparador.

Regulación del ritmo circadiano: Ayuda al cuerpo a sincronizar su reloj interno con los ciclos naturales de día y noche.

Reducción del estrés y la ansiedad: La oscuridad disminuye los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y reduce el riesgo de ansiedad y depresión.

Más propiedades

Salud metabólica y física: Reduce el riesgo de obesidad y diabetes tipo 2 al optimizar el metabolismo, previniendo alteraciones hormonales que aumentan el hambre.

Regeneración celular: Favorece la reparación de la piel y la regeneración celular durante el descanso nocturno.

Para maximizar estos beneficios, se recomienda el uso de cortinas opacas, antifaces para dormir y eliminar fuentes de luz artificial como las de los aparatos electrónicos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas